Видео с играющей в футбол Терезой Мэй стало хитом в сети

62-летняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова стала героиней соцсетей.

На видео сняли игру Мэй в футбол. Гранд-дама британской политики отправилась на прогулку с детворой в своем избирательном округе. Мэй призналась, что ее вдохновляют недавние успехи английских футбольных клубов, которые захватили лидерство в европейских турнирах (речь о "Ливерпуле", "Тоттенхэме", "Арсенале" и "Челси").

А вот у самой Терезы все далеко не так гладко: в парламенте ее линчуют, Брекзит буксует, поэтому самое время выпустить пар, сыграв с детьми в футбол. В итоге женщина прямо в туфлях вышла на газон и несколько раз мощно ударила по мячу. На видео, правда, не видно, попала ли Мэй по воротам. Но своей игрой она явно осталась довольна.

Впрочем, это забавное видео едва ли сравнится с прошлогодним танцем Терезы в Кении. Тогда ее телодвижения стали настоящим мемом в сети.