УГМК отрицает свою причастность к загрязнению реки Сосьва

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) отрицает техногенную причину загрязнения реки Сосьва, протекающей на севере Свердловской области.

В управлении общественных связей УГМК Накануне.RU проинформировали, что очистные сооружения ОАО "Святогор"(предприятие входит в структуру УГМК и занимается разработкой карьера Ново-Шемурского медно-цинкового месторождения) "исправны, работают круглосуточно в штатном режиме, никаких сбросов не производилось".

Кроме того, в УГМК заявили, что специалистами предприятия ведется регулярный мониторинг состояния воды в реках.

"Текущее состояние воды в реках требует дополнительной проверки, - говорится в официальном ответе компании. - Настоящая ситуация может быть связана с естественными природными процессами, такими как активное таяние снега из-за резкого потепления на Урале, в результате чего осадки с примесью попали в реки".

Как ранее сообщало Накануне.RU, уральские экологи забили тревогу, опубликовав в ряде ряд телеграмм-каналов информацию о том, что в Сосьву попадает грязная вода через речки Шегультан, Ольховка и Тамшер, сопроводив её фото с подписью: "Это Шегультан 10 мая 2019 года после впадения отравленных карьером рек Ольховка и Тамшер. На переднем плане – цвета раствора медного купороса, вода, вытекающая из карстовой воронки. Здесь Шегультан после впадения в него Ольховки течет частично под землей, в карстовых полостях, наполняя собой Кальинское месторождение подземных вод, частично – по поверхности. На втором плане бурого оттенка вода – та, что текла по поверхностному руслу. Все это – продукты Ново-Шемурского карьера".

Тем не менее, сообщение о возможном загрязнении реки Сосьва направлено в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Напомним, что с начала этого года экологическая ситуация на севере Урала находится на контроле Минприроды России.