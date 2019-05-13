Путин поручил подписать договор с Кувейтом о передаче осужденных

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать договор с Кувейтом о выдаче осужденных. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Государством Кувейт о передаче лиц, осужденных к лишению свободы", - говорится в тексте документа.

Подписать указанное соглашение при достижении договоренности поручено Минюсту России. Ведомству также разрешено вносить в проект документа изменения, не имеющие принципиального характера.