Превышенцы банка "Югра" попросили Путина и Набиуллину поддержать "Закон Гартунга"

Лидер инициативной группы вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев подготовил два видеообращения - одно адресовано президенту России Владимиру Путину, другое - главе Центробанка - Эльвире Набиуллиной, передает корреспондент Накануне.RU.

В своих обращениях лидер "превышенцев" просит о поддержке закона № 680935-7 депутата Госдумы от "Справедливой России" Валерия Гартунга. Напомним, законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

"Закон Гартунга" - так его неформально окрестили вкладчики, предлагает изменить очередность требований при процедуре банкротства кредитной организации: требования АСВ перенести во вторую очередь, вместо первой, а первую очередь установить для требований для вкладчиков, сумма вкладов которых превышает сумму гарантированного возмещения. При этом для этих целей предполагается право требования суммы, превышающей сумму гарантированного возмещения, но не превышающую 10 млн руб.

В законе подчеркивается, что государство должно предоставлять дополнительную защиту более слабой стороне, которой являются вкладчики (физические лица). И изменение порядка очередности требований как раз станет таким механизмом защиты.

Видеозапись обращения к президенту начинается с музыкальной заставки и изображения кремля. Сам текст весьма лаконичен: Николаев просит главу государства поддержать закон.

"Вклады - это не просто накопления. Это жизнь и судьбы ваших граждан", - произносит он.

Видеообращение к Эльвире Набиуллиной оформлено не так пафосно, однако оно гораздо объемней. Николай Николаев отмечает, что обращается не только от лица вкладчиков, но и от самого себя.

"Мы знаем позицию Центрального банка по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн руб. Положив большие деньги в крупный банк, свыше страховой, люди совершили, в лучшем случае, серьезную ошибку, но точно не преступление. А страдают так, точно совершили вселенский грех. Я не знаю какие струны души я могу в вас задеть, но, тем не менее, прошу вас помочь вкладчикам. В настоящее время в Госдуме РФ проходит рассмотрение законопроекта Валерия Гартунга №680935-7, по которому вкладчики в ходе банкротства могут встать раньше АСВ в рамках первой очереди кредиторов по вкладам в сумме до 10 млн руб. Я умоляю вас поддержать этот законопроект. Воевать с олигархом Алексеем Хотиным крайне сложно. И мы готовы доверить эту возможность профессионалам из АСВ. Эта война бесконечна, а результат ее непредсказуем. И она может тянуться еще много лет, а жить и решать свои житейские проблемы хочется уже сейчас. За два года возвращено 3% денежных средств. Согласитесь, это ничтожно мало", - обратился к Набиуллиной Николаев.

Он также предложил ЦБ выделить АСВ стабилизационный кредит на пополнение конкурсной массы, с целью рассчитаться с гражданами уже сейчас, в счет будущих платежей.

"Если у вас есть иное предложение о том, как помочь вкладчикам, мы будем рады узнать его и помочь его реализации", - отметил Николаев, заявив, что вкладчики готовы помочь в давлении на бывших собственников банка "Югра".

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.