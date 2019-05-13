Тела всех погибших при катастрофе Sukhoi Superjet 100 опознаны

Опознаны тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево".

Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Вечером 5 мая SSJ-100 совершил экстренную посадку, во время которой самолет загорелся, погиб 41 человек.

Ранее СМИ опровергли данные о том, что эвакуации из горевшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры .

По словам источника, у большинства пассажиров в хвостовой части, которую в первую очередь охватил пожар, шансов на спасение практически не было – об этом свидетельствует положение тел.