В Кургане после устранения аварии зловонный запах может держаться в воздухе еще несколько дней

Авария в районе курганского аэропорта, в результате которой в минувшие праздничные дни горожане дышали зловониями, устранена. Однако в администрации города отметили, что неприятный запах может "висеть" в воздухе еще несколько дней.

Люди в социальных сетях жалуются, что в отдельных районах, особенно в Восточном поселке, запах еще есть, причем сильный.

"Утром 12 мая был проведен отбор проб атмосферного воздуха по улицам Фрунзе, Космонавтов, Некрасова в Восточном микрорайоне на содержание в нем сероводорода и аммиака", - отметили в городском департаменте ЖКХ.

Глава Кургана Андрей Потапов отметил, что контролирует ситуацию.