Уралец отправился в колонию за публичную угрозу зарезать начальника уголовного розыска

Суд отправил в колонию жителя Среднего Урала. Он угрожал ножом высокопоставленному силовику.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось поздним вечером 23 января этого года: в полицию города Сухой Лог поступил сигнал, что пьяный местный житель напал на другого человека. Незамедлительно на место выдвинулись полицейские, в том числе лично начальник отдела уголовного розыска.

Прибыв на место, стражи порядка потребовали от злоумышленника прекратить, в ответ тот направил на начальника нож и высказал в его адрес угрозу убийством. После этого правоохранители скрутили агрессора.

Суд постановил свой вердикт: с учетом ранее вынесенного мужчине приговора ему назначено 3 года и 7 месяцев лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в колонии общего режима.