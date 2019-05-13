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И тыл был фронтом: в Нижнем Тагиле впервые прошла акция "Бессмертный цех"

9 мая, в День Победы усилиями корпорации "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") впервые прошла акция "Бессмертный цех".
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В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске, Омске и других городах, где располагаются предприятия УВЗ, сотрудники вышли на праздничные шествия с портретами тружеников тыла, отдавая дань тем, кто ковал Победу у станка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба УВЗ, инициатором проведения акции стали активисты молодежной организации Уралвагонзавода. После инициативу подхватили "Омсктрансмаш", ЧТЗ, Завод №9, "Электромашина", ЦНИИ "Буревестник" и другие. Всего участниками акции стали сотрудники 8 заводов корпорации.

акция "Бессмертный цех" в Нижнем Тагиле(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

акция "Бессмертный цех" в Нижнем Тагиле(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

В Нижнем Тагиле "Бессмертный цех" возглавил колонну Уралвагонзавода, в которой прошли около 6 тыс. человек. Более 50 портретов тружеников тыла пронесли члены заводской молодежной организации.

акция "Бессмертный цех" в Нижнем Тагиле(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

На заводе уверены, что в следующие годы число участников акции будет увеличиваться.

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И тыл был фронтом: в Нижнем Тагиле впервые прошла акция "Бессмертный цех"

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Теги: Уралвагонзавод, Бессмертный цех, акция, 9 мая



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