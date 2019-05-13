В конце мая в Екатеринбурге выберут компанию, которая займется благоустройством и сносом деревьев в Зеленой роще

Мэрия Екатеринбурга объявила новый конкурс на благоустройство одного из главных парков города - "Зеленой рощи". Предыдущий конкурс был отменен, а проект попал под шквал жесткой критики горожан - он подразумевал снос взрослых деревьев ради устройства дорожек и несколько нелогичных, по мнению урбанистов, решений по разметке будущих площадок и аллей.

Новый конкурс объявлен 10 мая, прием заявок продлится до 27 мая, а 30-ого состоится электронный аукцион на площадке РТС-тендер.

Отметим, в документации к новому аукциону также есть раздел, посвященный валке деревьев. Там указано, что 29 деревьев нужно снести без корчевки пня, речь идет о яблонях, сирени, рябинах. Остальные породы деревьев, назначенных к сносу, приводятся в кубических метрах: 253,8 м.куб. при диаметре ствола: до 36 см, клен, сосна, ель, береза; 30,5 м.куб. при диаметре ствола: до 52 см, сосна; 125 м.куб. при диаметре ствола: до 100 см, тополь.

Выполнить все работы предполагается к октябрю 2020 года. Стартовая цена аукциона - 161 млн 378 тыс. 856 руб.

Ранее, напомним, аукцион на благоустройство Зелёной рощи был отменен из-за несоответствия требованиям заявок. По сообщению электронной торговой площадки "РТС-Тендер", такое решение было принято городской комиссией по госзакупкам в сфере благоустройства. Все заявки был отклонены членами городской комиссии единогласно. Добавим, что на тендер заявилось 11 участников. Сам аукцион должен был пройти 26 апреля. Максимальная сумма контракта также составляла 161 млн руб.