13 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Лидер украинских раскольников назвал возможным объединение с униатами

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко-Епифаний заявил, что его организация может объединиться с униатами. Об этом он сказал на телеканале "Эспресо".
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По его словам, вначале "нужно прийти к диалогу". На днях он встречался с лидером униатов Святославом Шевчуком, и вопросы объединения поднимались, признал Думенко.

"Теоретически это в будущем возможно", - сказал он.

Но самое важное, что прозвучало из уст Думенко, - это фраза: "В будущем все православные должны объединиться в единой церкви".

Она примечательна по меньшей мер двумя особенностями. Во-первых, все православные и так находятся в единой Православной Церкви, что зафиксировано в Символе веры, составленном еще в IV веке и поющемся на каждой литургии даже на службах раскольников. То есть Думенко дал понять, что он отрицает догмат о единстве Церкви и придерживается в этом отношении еретических воззрений.

А во-вторых, он повторил утверждение Фанара, что униаты тоже являются православными, о чем в январе заявил архиепископ Памфилийский Даниил. Оно проливает свет на планы Фанара и тоже является еретическим, поскольку униаты - это римо-католики, находящиеся в лоне римского католицизма и полностью разделяющие его догматическую систему, во многих пунктах противоречащую православной. То есть униаты являются инославными, и слова Думенко об объединении свидетельствуют скорее о политической природе обоих сообществ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о готовности объединяться с "православными" раскольниками Шевчук заявил в начале января. До этого он открыто поддержал такое объединение и выразил уверенность, что они "вместе идут к единству" в "украинском свободном, независимом европейском государстве". Позже председатель комиссии униатов по содействию единству христиан Игорь Шабан подтвердил намерение воплотить слова римского папы Иоанна Павла II сделать Украину "лабораторией экуменизма".

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий считает, что перспектива украинских раскольников одна - объединение с униатами под властью римского папы.

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Лидер украинских раскольников назвал возможным объединение с униатами

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Теги: Украина, церковь, раскол, униаты



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