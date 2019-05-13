Ïîêëîíñêàÿ ñíîâà íàäåëà ïðîêóðîðñêóþ ôîðìó

13 Ìàÿ 2019
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"Ïîáûâàëà ó áàáóøêè", - êðàòêî ïîäïèñàëà ôîòîãðàôèè äåïóòàò.

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Ó ìíîãèõ ïîëüçîâàòåëåé âîçíèêëè âîïðîñû – çà÷åì Íàòàëüÿ ñíîâà íàäåëà ôîðìó. Âîçìîæíî, ÷òîáû ïîðàäîâàòü áàáóøêó, êîòîðàÿ ïðèâûêëà âèäåòü âíó÷êó â òàêîì âèäå. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñòðîãàÿ ôîðìà ñíîâà íå äîáàâèëà Ïîêëîíñêîé ñîëèäíîñòè, ïîòîìó ÷òî ïîä ôîòî ñ êðîëèêîì òóò æå íà÷àëè ïèñàòü "Íÿø Ìÿø", ïðèïîìèíàÿ Íàòàëüå îáðàç "Íÿøè", ñîçäàííûé â ñåòè â 2014 ãîäó. Ñàìîé Ïîêëîíñêîé åå "íÿøíûé" îáðàç íå íðàâèòñÿ, îíà â øòûêè âîñïðèíèìàåò âîïðîñû îá ýòîì èíòåðíåò-ìåìå.

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