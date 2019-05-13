Ïîêëîíñêàÿ ñíîâà íàäåëà ïðîêóðîðñêóþ ôîðìó
Ýêñ-ïðîêóðîð Êðûìà, äåïóòàò Ãîñäóìû Íàòàëüÿ Ïîêëîíñêàÿ (39) íàâåñòèëà áàáóøêó è ñíîâà ïðèìåðèëà ïðîêóðîðñêóþ óíèôîðìó.
Â ñîöñåòÿõ Íàòàëüÿ îïóáëèêîâàëà ïàðó ñâåæèõ êàäðîâ èç ëè÷íîé æèçíè. Íà îäíîì èç íèõ îíà â ïðîêóðîðñêîé ôîðìå è äåðæèò íà ðóêàõ êðîëèêà, íà äðóãîé – ñ ìóæåì Èâàíîì Ñîëîâüåâûì è áàáóøêîé ïîçèðóåò íà ôîíå äåðåâåíñêîãî äîìà ñâîåé ïîæèëîé ðîäñòâåííèöû.
"Ïîáûâàëà ó áàáóøêè", - êðàòêî ïîäïèñàëà ôîòîãðàôèè äåïóòàò.
Ó ìíîãèõ ïîëüçîâàòåëåé âîçíèêëè âîïðîñû – çà÷åì Íàòàëüÿ ñíîâà íàäåëà ôîðìó. Âîçìîæíî, ÷òîáû ïîðàäîâàòü áàáóøêó, êîòîðàÿ ïðèâûêëà âèäåòü âíó÷êó â òàêîì âèäå. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñòðîãàÿ ôîðìà ñíîâà íå äîáàâèëà Ïîêëîíñêîé ñîëèäíîñòè, ïîòîìó ÷òî ïîä ôîòî ñ êðîëèêîì òóò æå íà÷àëè ïèñàòü "Íÿø Ìÿø", ïðèïîìèíàÿ Íàòàëüå îáðàç "Íÿøè", ñîçäàííûé â ñåòè â 2014 ãîäó. Ñàìîé Ïîêëîíñêîé åå "íÿøíûé" îáðàç íå íðàâèòñÿ, îíà â øòûêè âîñïðèíèìàåò âîïðîñû îá ýòîì èíòåðíåò-ìåìå.