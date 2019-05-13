Стартовало изготовление корпуса космического корабля "Федерация"

В России стартовало изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация".

Алюминиевый корпус будет создан на самарском предприятии "Арконик СМЗ", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также началось изготовление корпусов агрегатного отсека и возвращаемого аппарата.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль "Федерация" с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне.

В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд рублей.

Напомним, ранее спорное высказывание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вызвало бурное обсуждение в Сети. Он заявил, что один из приоритетных космических проектов России – пилотируемый космический корабль "Федерация – должен сменить название.