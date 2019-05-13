ФК "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе 26 мая

Футбольный клуб "Динамо" сыграет первый матч на новом стадионе "ВТБ Арена" 26 мая. Об этом накануне сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, сообщает ТАСС.

В игре 30-го тура РПЛ бело-голубые примут тульский "Арсенал".

Напомним, что матч открытия арены планировался еще 10 марта. Комиссия РПЛ в ходе проверки посчитала газон на новом стадионе травмоопасным. Игра "Динамо" со "Спартаком" в итоге была перенесена в Химки. 1 апреля пресс-служба "Динамо" сообщила, что сотрудники спортивного объекта приступили к смене покрытия.

По словам Прядкина, на новом стадионе 6 июля также планируется провести матч за Суперкубок России. В этой игре примут участие чемпион и обладатель кубка. Первенство страны досрочно выиграл петербургский "Зенит", победитель кубка определится 22 мая.