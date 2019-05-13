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Общество В России

СМИ: Алина Кабаева родила двойню. Но это неточно

Российские интернет-СМИ сообщили, что бывшая гимнастка, а ныне общественный деятель Алина Кабаева (36) родила двойню.
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Представители бывшей спортсменки отказались давать комментарии журналистам со словами "Мы не комментируем слухи". Таким образом, информация не подтверждена, но и не опровергнута.

"СтарХит" сообщает, что роды прошли 7 мая в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Якобы, Кабаева рожала в VIP-палате. Появился слух, что из отделения, где лежала Алина, в другие перевели остальных рожениц, а палату охраняли телохранители.

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Алина Кабаева тщательно скрывает личную жизнь. На протяжении последних десяти лет (после завершения спортивной карьеры) звезда ни разу не появлялась на публике в обществе мужчины, которого можно было бы принять за ее бойфренда, жениха или мужа. Ходили слухи о рождении у гимнастки детей, но она их либо не комментировала, либо опровергала. При этом у Алины несколько раз серьезно менялась фигура, в какой-то момент ее действительно можно было принять за недавно ставшую мамой женщину. Нельзя не упомянуть о версии, согласно которой у Кабаевой была некая связь с российским президентом Владимиром Путиным.

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СМИ: Алина Кабаева родила двойню. Но это неточно

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Теги: алина кабаева, беременность и роды, двойня, слухи, личная жизнь кабаевой



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