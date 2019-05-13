Новые тарифы на проезд по Е-карте начнут действовать со среды

В Екатеринбурге с 15 мая начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Документ за подписью главы города Александра Высокинского устанавливает следующие расценки на электронные проездные для горожан:

Электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца:

для организаций – 2500 рублей,

для граждан – 2380 рублей,

для студентов – 1575 рублей,

для школьников – 840 рублей;

Электронный проездной билет на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца:

для граждан – 1950 рублей (кроме троллейбуса),

для студентов – 1100 рублей (кроме троллейбуса),

для школьников – 650 рублей;

Электронный проездной билет на два вида транспорта (трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца:

для граждан – 2200 рублей,

для школьников – 780 рублей;

Электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки:

не более 20 поездок – 500 рублей,

не более 40 поездок – 980 рублей,

не более 70 поездок – 1680 рублей;

"Электронный кошелек" на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус):

для граждан – 26 рублей за одну поездку,

для студентов – 24,50 рубля за одну поездку,

для школьников – 23,50 рубля за одну поездку;

Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 30 минут с момента начала первой поездки – 28 рублей;

Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 60 минут с момента начала первой поездки – 40 рублей;

Электронный проездной билет для отдельных категорий граждан, перечисленных в приложении № 1 к постановлению администрации города Екатеринбурга от 22.11.2012 № 5050 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами "Электронная карта горожанина" и их использовании":

на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) не более 40 поездок в течение календарного месяца – 469 рублей,

на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца – 850 рублей,

на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) 10 поездок – 200 рублей.";

Екатеринбургскому метрополитену тем же постановлением рекомендовано установить стоимость одной поездки с использованием "электронного кошелька":

для студентов – 28,50 рубля,

для школьников – 27,50 рубля.

Напомним, что стоимость проезда в метро со среды вырастет до 32 рублей.