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Общество Свердловская область

Новые тарифы на проезд по Е-карте начнут действовать со среды

В Екатеринбурге с 15 мая начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Документ за подписью главы города Александра Высокинского устанавливает следующие расценки на электронные проездные для горожан:

Электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца:

для организаций – 2500 рублей,
для граждан – 2380 рублей,
для студентов – 1575 рублей,
для школьников – 840 рублей;

Электронный проездной билет на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца:
для граждан – 1950 рублей (кроме троллейбуса),
для студентов – 1100 рублей (кроме троллейбуса),
для школьников – 650 рублей;

Электронный проездной билет на два вида транспорта (трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца:
для граждан – 2200 рублей,
для школьников – 780 рублей;

Электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки:
не более 20 поездок – 500 рублей,
не более 40 поездок – 980 рублей,
не более 70 поездок – 1680 рублей;

"Электронный кошелек" на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус):
для граждан – 26 рублей за одну поездку,
для студентов – 24,50 рубля за одну поездку,
для школьников – 23,50 рубля за одну поездку;

Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 30 минут с момента начала первой поездки – 28 рублей;

Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 60 минут с момента начала первой поездки – 40 рублей;

Электронный проездной билет для отдельных категорий граждан, перечисленных в приложении № 1 к постановлению администрации города Екатеринбурга от 22.11.2012 № 5050 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами "Электронная карта горожанина" и их использовании":
на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) не более 40 поездок в течение календарного месяца – 469 рублей,
на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца – 850 рублей,
на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) 10 поездок – 200 рублей.";

Екатеринбургскому метрополитену тем же постановлением рекомендовано установить стоимость одной поездки с использованием "электронного кошелька":
для студентов – 28,50 рубля,
для школьников – 27,50 рубля.

Напомним, что стоимость проезда в метро со среды вырастет до 32 рублей.

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Новые тарифы на проезд по Е-карте начнут действовать со среды

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Теги: е-карта, проезд, проездной, тарифы



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