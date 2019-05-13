Южный Урал в Китае представил свои экспортные сельскохозяйственные возможности

Челябинская область представила свои экспортные сельскохозяйственные возможности в рамках IV Международной выставки "Шелковый путь" в городе Сиань, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как отметил врио губернатора Алексей Текслер, южноуральские предприятия заинтересованы в поставках в КНР профицитной сельскохозяйственной продукции глубокой переработки. Высоким потенциалом для поставок обладает такая продукция, как макаронные изделия, мясо всех видов, крупы, мука.

Участники круглого стола отметили необходимость сокращения сроков проверки качества южноуральской продукции и увеличения числа институтов, осуществляющих контроль.