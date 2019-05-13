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Невезение: "Ливерпуль" стал первым клубом, набравшим 90+ очков в АПЛ, но не ставшим чемпионом

"Ливерпуль" стал первым клубом, набравшим более 90 очков в Английской Премьер-лиге (АПЛ), но не ставший при этом чемпионом.

"Красные" завершили чемпионат 2018/19 с 97 очками, проиграв всего однажды за 38 матчей. Как сообщает eurosport.ru, это третий лучший результат в истории, которого не хватило бы для выигрыша чемпионата всего дважды: в сезоне-2017/18 и в нынешнем сезоне.

Кроме этого, по данным портала championat.com, "мерсисайдцы" стали лучшей командой в истории среди тех, которые занимали вторые места в топ-5 чемпионатах. Так "Ливерпуль" превзошел результат "Реала" сезона 2009/10. Тогда "королевский клуб" под руководством Мануэля Пеллегрини завершил сезон вторым в чемпионате Испании с показателем в 96 баллов (команду опередила "Барселона", набравшая на 3 очка больше).

Победу же в этом сезоне в АПЛ одержали футболисты "Манчестер Сити", опередившие второе место всего на одно очко. Подопечные Пепа Гвардиолы во второй раз подряд (и шестой в истории) выигрывают трофей.

"Ливерпуль" не выигрывает чемпионат с 1990 года. Текущий сезон "красные" завершили без завоеванных трофеев на национальном уровне. Тем не менее подопечные Юргена Клоппа имеют шанс прервать серию неудач и выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне - 1 июня клуб сразится с "Тоттенхэмом" в финале.

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Невезение: "Ливерпуль" стал первым клубом, набравшим 90+ очков в АПЛ, но не ставшим чемпионом

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии, Английская Премьер-лига



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