Невезение: "Ливерпуль" стал первым клубом, набравшим 90+ очков в АПЛ, но не ставшим чемпионом

"Ливерпуль" стал первым клубом, набравшим более 90 очков в Английской Премьер-лиге (АПЛ), но не ставший при этом чемпионом.

"Красные" завершили чемпионат 2018/19 с 97 очками, проиграв всего однажды за 38 матчей. Как сообщает eurosport.ru, это третий лучший результат в истории, которого не хватило бы для выигрыша чемпионата всего дважды: в сезоне-2017/18 и в нынешнем сезоне.

Команды, набравшие 90+ очков в АПЛ



🏆 100 Ман Сити 2017/18

🏆 98 Ман Сити 2018/19

❌ 97 Ливерпуль 2018/19

🏆 95 Челси 2004/05

🏆 93 Челси 2016/17

🏆 92 Ман Юнайтед 1993/94

🏆 91 Ман Юнайтед 1999/00

🏆 91 Челси 2005/06

🏆 90 Арсенал 2003/04

🏆 90 Ман Юнайтед 2008/09 pic.twitter.com/VUeqWhWK0H — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 12 мая 2019 г.

Кроме этого, по данным портала championat.com, "мерсисайдцы" стали лучшей командой в истории среди тех, которые занимали вторые места в топ-5 чемпионатах. Так "Ливерпуль" превзошел результат "Реала" сезона 2009/10. Тогда "королевский клуб" под руководством Мануэля Пеллегрини завершил сезон вторым в чемпионате Испании с показателем в 96 баллов (команду опередила "Барселона", набравшая на 3 очка больше).

Победу же в этом сезоне в АПЛ одержали футболисты "Манчестер Сити", опередившие второе место всего на одно очко. Подопечные Пепа Гвардиолы во второй раз подряд (и шестой в истории) выигрывают трофей.

"Ливерпуль" не выигрывает чемпионат с 1990 года. Текущий сезон "красные" завершили без завоеванных трофеев на национальном уровне. Тем не менее подопечные Юргена Клоппа имеют шанс прервать серию неудач и выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне - 1 июня клуб сразится с "Тоттенхэмом" в финале.