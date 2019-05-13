Самолет SSJ-100 не смог улететь на Южный Урал из-за технических неполадок

Самолет SSJ-100, который должен был лететь рейсом из Краснодара в Челябинск, по неизвестным причинам не смог вылететь в столицу Южного Урала. Официальное объяснение пилотов - техническая неисправность. Об этом на своей странице в Facebook написал челябинский журналист Сергей Жеребин.

Инцидент произошел ночью 13 мая. Пассажиры около часа просидели в душном салоне самолета, там отключали вентиляцию и электричество.

Как отметил очевидец, борт должен был отправиться из аэропорта "Пашковский" в 22.50 по московскому времени.

"Самолёт Сухой Superjet уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки. Ещё минут через 10 было объявлено, что электропитание будет отключено для проведения необходимых работ", - отметил Сергей.

В 23.35 пилоты объявили пассажирам, что этот самолет не полетит и им нужно покинуть борт, чтобы пересесть на другой самолет. В Челябинск самолет прилетел в 5.30 по местному времени.

В пресс-службе краснодарского аэропорта Накануне.RU сообщили:

"Вчера, 12 мая, на вылет из Международного аэропорта "Краснодар" был задержан самолет авиакомпании "Азимут" в Челябинск. Причиной задержки стала техническая неисправность. На борту самолета находилось 95 пассажиров. По решению авиакомпании было предоставлено резервное воздушное судно. Самолет вылетел по маршруту 13 мая в 00:36. Время задержки вылета рейса составило 1,5 часа.

Международный аэропорт Краснодар работает в штатном режиме".

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево SSJ-100 совершил экстренную посадку, во время которой самолет загорелся, погиб 41 человек.