13 Мая 2019
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Экономика В России

Продукты для окрошки за год подорожали на 9%

В мае на приготовление окрошки - традиционного блюда россиян в теплое время года - придется потратить 420 рублей.

Стоимость окрошки за год выросла на 9%, рассчитали "Известия". Значительнее всего за это время подорожали огурцы, сметана, лук и укроп - на 10−12%.

Издание использовало классический рецепт на литр кваса или четыре порции.

Ранее сообщалось, что шашлычный набор для россиян за год подорожал на 16%. Затраты на порцию шашлыка, мангал, шампуры, розжиг в эти майские праздники составили 970 рублей.

Выросли цены и на хлеб и хлебобулочные изделия. На стоимость повлиял рост НДС. Отметим, в "Единой России" заявляли, что выросшая ставка НДС не приведет к повышению стоимости продуктов питания.

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Продукты для окрошки за год подорожали на 9%

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Теги: окрошка, продукты



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