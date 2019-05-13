Продукты для окрошки за год подорожали на 9%

В мае на приготовление окрошки - традиционного блюда россиян в теплое время года - придется потратить 420 рублей.

Стоимость окрошки за год выросла на 9%, рассчитали "Известия". Значительнее всего за это время подорожали огурцы, сметана, лук и укроп - на 10−12%.

Издание использовало классический рецепт на литр кваса или четыре порции.

Ранее сообщалось, что шашлычный набор для россиян за год подорожал на 16%. Затраты на порцию шашлыка, мангал, шампуры, розжиг в эти майские праздники составили 970 рублей.

Выросли цены и на хлеб и хлебобулочные изделия. На стоимость повлиял рост НДС. Отметим, в "Единой России" заявляли, что выросшая ставка НДС не приведет к повышению стоимости продуктов питания.