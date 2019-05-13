37-летняя Бритни Спирс пытается в суде избавиться от опекунства отца

Бритни Спирс накануне вместе со своей мамой Линн пыталась в суде добиться хотя бы частичной отмены опекунства, которое 11 лет назад судом же было установлено над певицей. Все это время ее опекуном является отец, Джейми Спирс.

Опекунство было назначено в 2008 году, когда у Бритни случился кризис. Психика девушки была расстроена после скандального развода с Кевином Федерлайном, срыва гастролей, употребления алкоголя и наркотиков, попыток членовредительства. Артистка долгое время лечилась в психиатрической клинике и на протяжении последующих лет принимала лекарства.

Новый кризис начался этой весной. Пока неизвестно точно, что стало причиной. По одним данным, Бритни тяжело переживала болезнь отца (ему сделали две операции на кишечнике, начались осложнения), по другим – лекарства, назначенные ранее, перестали действовать, и Спирс переводили на новый "коктейль" препаратов". Так или иначе, поп-принцесса месяц провела в рехабе и даже после выхода из него выглядела очень плохо (хотя сама утверждает обратное). Поклонники начали подозревать, что Бритни держали в психбольнице насильно, началось даже движение в сети "Свободу Бритни". Представители отца певицы заявили, что установленное судом опекунство запрещает насильно помещать звезду в больницу и заставлять ее принимать лекарства, но, похоже, эти уверения не убедили публику.

Бритни говорит, что у нее все хорошо, но поклонники не верят

Вообще, опекунство позволяет отцу Бритни контролировать не только ее финансы, но и такие интимные вещи, как вступление в брак и рождение детей. Известно, что Спирс очень хочет родить еще одного ребенка (у нее уже есть двое сыновей), но без согласия родителя она это сделать не может.

По данным TMZ, Бритни попросила суд снять с ее отца часть полномочий. Суд отказал ей, но назначил экспертизу. Не говорится, какую именно, вероятно, психиатрическую. Параметры экспертизы, что примечательно, будут установлены судом и опекуном.

Во время заседания у здания суда собрался стихийный митинг в поддержку Бритни. Люди требовали освободить певицу от опеки. Из зала суда артистка вышла в не самом лучшем расположении духа, причем на ней не было обуви, так что фанаты снова начали беспокоиться за ее психическое состояние.