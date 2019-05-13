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После слов югорской чиновницы о "пятых точках" в Общественной палате предложили устраивать стресс-тесты при приеме на работу

В Общественной палате России сочли хамскими слова начальника отдела информполитики и аналитической работы администрации Сургутского района Любови Иванцовой в адрес жителей. Чиновница, напомним, предложила недовольным жителям поселков Лямино и Сытомина переехать в другой район или "поднять пятые точки". Ситуация с Иванцовой вопиющая, заявил член ОП, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, так как отличился человек, отвечающий за пиар и имидж территории, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Малькевича, инциденты, когда чиновники позволяют подобные высказывания фиксируются чуть ли не каждый день. Югорский случай удивителен тем, что глава района Андрей Трубецкой — продвинутый интернет-пользователь и сам активно коммуницирует с жителями на площадках в соцсетях.

"Но, когда у такого человека главный пиарщик не в состоянии общаться с людьми, это вызывает крайнее негодование и шок. Глупо, конечно, звучит, но можно было бы понять одно ее неудачное слово и как-то лояльно отнестись, но нет же! Иванцова написала целый пост, наполненный нападками на людей, полный оскорблений", - отметил Малькевич.

Он предложил проводить более тщательный отбор при приеме чиновников, работающих с людьми, устраивать им стресс-тесты, вводить на собеседованиях элементы ролевых организационно-деятельностных игр. "Не прошел тестирование — извини, в системе ты работать не можешь. Не должен. Просто не имеешь права!", - сказал член ОП.

Как сообщало Накануне.RU, Иванцова уже извинилась перед жителями. Глава района заявил, что инцидент проверит комиссия по этике.

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После слов югорской чиновницы о "пятых точках" в Общественной палате предложили устраивать стресс-тесты при приеме на работу

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Теги: глава в районе, андрей трубецкой, любовь куриленко, любовь иванцова, пятые точки, Александр Малькевич



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