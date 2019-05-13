Два саудовских танкера подверглись диверсиям в Персидском заливе

Два саудовских танкера подверглись диверсии в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ.

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Как передаёт ТАСС, об этом рассказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех. Один из танкеров находился в пути в порт погрузки нефти, предназначенной для отправки в Соединённые Штаты. Сообщается, что конструкциям кораблей нанесён существенный ущерб, однако жертв или разливов нефти удалось избежать.

12 мая сообщалось о серии взрывов в порту Фуджейра, в ходе которой были охвачены огнем от семи до десяти танкеров. Позже информация о взрыве семи танкеров была опровергнута.

Ситуация в Персидском заливе сейчас накаляется из-за попыток силового давления США на Иран. Напомним, Тегеран пригрозил "ударить в голову" в случае силовых акций со стороны Соединённых Штатов.