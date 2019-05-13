Глава Екатеринбурга назначил своего зама по вопросам внутренней и информационной политики

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Екатерину Кузёмка своим заместителем. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, Кузёмка будет замом по вопросам внутренней и информационной политики. Свою карьеру она начала пресс-секретарем общественных приемных экс-губернатора Эдуарда Росселя, после чего несколько лет занималась рекламным бизнесом и была владелицей своего агентства. С 2008 по 2010 год работала в администрации губернатора Свердловской области, а затем перешла на должность управляющей делами администрации Ирбита.

С 2014 по 2016 год Кузёмка была первым замруководителя регионального исполкома свердловского отделения "Единой России", а с 2019 года трудилась советником главы Екатеринбурга.

Напомним, ранее Александр Высокинский объявил эру информационной прозрачности и широчайшего диалога с горожанами.