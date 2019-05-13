Обвинение попросило для экс-главы тюменской налоговой условку с возмещением ущерба

Судебный процесс над экс-главой тюменского управления ФНС Тамарой Зыковой пройдёт в особом порядке – она написала явку с повинной. Прокуратура озвучила требуемую меру наказания, передаёт корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Гособвинитель в начале судебного заседания зачитала Зыковой ее должностные обязанности, которые она должна была соблюдать как государственный служащий, когда была чиновницей. По версии следствия, экс-начальник УФНС России по Тюменской области (официально уволена 28 сентября 2018 г.) решила "поправить" рейтинг своего ведомства, чтобы создать видимость положительных показателей из "корыстной заинтересованности".

Она предложила тогдашнему генеральному директору ЗАО "Антипинский НПЗ" Геннадию Лисовиченко уплатить за второй квартал 2015 г. 600 млн руб. в качестве налога на добавленную стоимость (при этом Зыкова знала об отсутствии задолженности). Не подозревая преступных намерений, директор нефтезавода ответил согласием.

В начале июля, на основании письма и по указанию Зыковой, сотрудниками налоговой было приятно решение по возврату ранее переведенных 600 млн руб. Всего же общий финансовый оборот завода, согласно озвученной декларации, составил в тот отчётный период чуть более 4,2 млрд руб.

Обвинение настаивает, что в результате "махинации" был подорван авторитет налоговой и причинен ущерб на 1 млн руб. из-за действий с "Антипинским НПЗ", а сама Зыкова незаконно получила в качестве премии 88 тыс. руб.

"Мне понятны предъявленные обвинения. Да, я просила у завода 600 млн руб.", - заявила Зыкова, отвечая на вопросы судьи.

После этого сторона защиты попросила провести дело в особом порядке. Также в деле имеется явка с повинной к сотрудникам УФСБ, где Зыкова сознается в преступном деянии и говорит о том, что пошла на такой шаг для создания положительного впечатления своего ведомства и ради личной финансовой выгоды в виде премии. А это, как уже говорилось, 88 тыс. руб. (так как в деле раскрыт всего один конкретный эпизод).

Впрочем, в прокуратуре также добавили, что имеются вопросы и к ранее выписанным премиям Зыковой на сумму в 338 тыс. руб., но без подробностей. При этом тюменская налоговая и так была на хорошем счету и в последние годы показывала рост показателей, что подтверждается и соответствующей характеристикой в деле.

В итоге обвинительной речи прокуратура потребовала от Зыковой возместить причиненный ей ущерб на сумму в 1 млн 88 тыс. руб. в рамках гражданского иска. При этом, как выяснилось, Зыкова уже заплатила (а точнее, вернула) государству в лице УФСБ эту сумму.

Кроме этого, к делу были приобщены многочисленные грамоты, знаки отличия и медали Тамары Зыковой, полученные во время ее многолетней государственной службы и карьеры. Также выяснилось, что Зыкова уже год как пенсионер (пенсия 20,7 тыс. руб. в месяц) и имеет звание "ветеран труда" с 2004 г., живёт одна и является вдовой. Суд поинтересовался, сможет ли она выплатить штраф, если в таком виде ей будет назначено наказание. Зыкова пояснила, что "может реализовать имущество".

Государственный обвинитель заявила, что, конечно, за преступление Зыкову нужно лишить свободы, однако, учитывая ее характеристики и помощь следствию, можно обойтись условным сроком и запретом занимать государственные должности.

Последнее слово в суде Зыкова зачитала с использованием слайда, словно она не на собственном процессе, а на отчёте в думе перед депутатами. В своей речи она рассказала суду, как устроена бюджетная система и сколько ее ведомство должно было собрать в 2015 году налогов.

"У меня не было другого положения: я могла заблокировать счета половины предприятий города, но я пошла на "преступление" и заняла, по сути, для бюджета недостающие средства", - сказала она.

В итоге прокуратура запросила полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Напомним, ранее прокурор выступил против проведения закрытого судебного разбирательства по делу Зыковой, объяснив это тем, что такой порядок назначается лишь в определенных случаях, например, по делам с государственной тайной или по половым преступлениям.