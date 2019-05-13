На месте строительства храма святой Екатерины появился забор. Строители приступили к работе

В сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге появился сетчатый забор, ограждающий площадку строительства храма святой Екатерины. Это ограждение установлено временно, позднее стройплощадку обнесут шумопылепоглощающим забором, что должно уменьшить неудобство, которое горожане могут испытывать из-за начинающихся работ.

"Как и говорилось ранее, набережная и улица Бориса Ельцина будет открыта для всех желающих. Важно понимать, что после того, как будет построен храм и проведено благоустройство близлежащей территории, большая часть площадки вернется в общественное пользование", - пояснил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, разрешение на строительство было выдано ООО "Храм святой Екатерины" министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 25 апреля 2019 года.