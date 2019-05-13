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В мэрии Якутска второй раз за месяц проходят обыски

В кабинете вице-мэра Якутска Владимира Федорова прошла выемка документов.

Обыск проводился по уголовному делу в отношении супруги Владимира Федорова - Виктории Федоровой. Он не связан с его работой, сообщили ТАСС в администрации города.

В прошлом году было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством "Мебель-салон "Виктория", руководителем которого является супруга Федорова. Общая сумма неуплаченных налогов, по данным СК, составила около 35 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году сообщалось о задержании самого Федорова во время браконьерской охоты. Якобы вице-мэр охотился на лосей с вертолета, из-за чего СКР начал проверку. Однако информация не подтвердилась. Федоров подал заявление в полицию в связи с распространением о нем ложных сведений, сообщает Regnum.

Напомним, в конце апреля силовики уже приходили в мэрию Якутска. Тогда обыски прошли в управлении физической культуры и спорта. По данным местных СМИ, мероприятия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

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В мэрии Якутска второй раз за месяц проходят обыски

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Теги: мэрия якутска, обыски



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