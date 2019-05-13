Певец Джастин Тимберлейк стал доктором

38-летний певец, экс-учатсник группы N'Sync Джастин Тимберлейк стал доктором. Вместе с ним докторскую степень в минувшие выходные получили и другие известные артисты, например, Мисси Эллиот и Алекс Лакамуар. В музыкальном колледже Беркли состоялся выпускной, и великовозрастные "выпускники" получили степени почетных докторов музыки.

Правда, в колледже они не учились – их просто отметили за "достижения и влияние в музыке, а также за постоянное глобальное влияние".

Тимберлейка, как пишет CNN, и правда есть за что отметить. Он уже проявил себя не только как певец, но и как актер и писатель. На премию "Грэмми" он был номинирован 10 раз. Целое поколение американских тинейджеров выросло на его хитах (которые, правда, относятся к нулевым и первой половине десятых годов) вроде "SexyBack" и "Can't Stop the Feeling!". Тимберлейк входил в список "100 самых влиятельных людей в мире" по версии журнала Time в 2007 и 2013 годах.