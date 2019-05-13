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Спорт Свердловская область

Лучший бомбардир "Автомобилиста" в КХЛ стал тренером

Лучший бомбардир "Автомобилиста" в Континентальной хоккейной лиге Алексей Симаков завершил карьеру игрока и начал карьеру тренера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Симаков назначен ассистентом главного тренера "Горняка" Олега Леонтьева. За "Автомобилист" Алексей провел 347 матчей, в которых набрал 178 (45+133) очков. Это лучший показатель среди игроков клуба за всю его историю выступления в КХЛ.

Напомним, недавно состав "Автомобилиста" пополнил канадский нападающий Джефф Плэтт, также в команду вернулся защитник Николай Тимашов.

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Лучший бомбардир "Автомобилиста" в КХЛ стал тренером

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Теги: Автомобилист, Симаков, тренер



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