СМИ: полковник ФСБ осуждён за покровительство бизнесменам, наживавшимся на домах для чекистов

По обвинению в получении взяток в особо крупном размере под стражей оказался бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов. По версии следствия, он получил более 7 млн руб. за общее покровительство от бизнесменов.

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Как сообщает "Коммерсант", Наумов оказался под следствием после показаний бывших руководителей строительной компании "УК "Инвест-Виктория", с которой ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ РФ в 2011-2012 гг. заключило два договора на 611 млн и 600 млн руб. на строительство второй и третьей очередей жилого квартала на улице Гастелло в Сочи. Застройщики похитили 391 млн руб., выданных в качестве авансов. Эти суммы обналичивались под сделки с фиктивными фирмами якобы на покупку стройматериалов, а часть средств выводилась в Ирландию.

По данным издания, один из директоров "Инвест-Виктории" Михаил Лягин бежал в Испанию, но был выдан по требованию Генпрокуратуры. После этого Лягина и его сообщника Андрея Симонова Центральный районный суд Сочи осудил на четыре года лишения свободы.

Показания против Наумова они дали уже во время отбывания наказания.