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Матч "Зенит" – ЦСКА стал самым посещаемым в сезоне - 61 тыс. 494 зрителя

Встреча 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и ЦСКА стала самой посещаемой в сезоне-2018/19.
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Игру на "Газпром-Арене" посетили 61 тыс. 494 зрителя. Как отмечает пресс-служба клуба, болельщики превзошли достижение, установленное в сентябре 2018-го, когда встречу со "Спартаком" увидели 61 тыс. 467 зрителей.

У клуба с берегов Невы, по-прежнему, самая высокая посещаемость в чемпионате. В среднем на их игру приходит 47 тыс. 983 зрителя.

При этом самым посещаемым домашним матчем клуба за последние 35 лет остается встреча чемпионата СССР против киевского "Динамо" в 1984 году (70 тыс. зрителей).

Отметим также, что встреча с армейцами стала для "Зенита" первой, которую он проводит в качестве действующего чемпиона страны. После игры команде Сергея Семака был вручен кубок и золотые медали чемпионата.

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Матч "Зенит" – ЦСКА стал самым посещаемым в сезоне - 61 тыс. 494 зрителя

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Теги: Зенит, ЦСКА, посещаемость, зрители, чемпионство, золотые медали



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