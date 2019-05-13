В Кургане неизвестные сломали и украли доски возле обновленной скульптуры Нептуна в ЦПКиО

Деревянная дорожка из досок в курганском ЦПКиО, которая ведет к скульптуре Нептуна вдоль "Парка динозавров" превратилась в полосу препятствий - в социальных сетях уже несколько человек пожаловались на неудовлетворительное состояние покрытия.

Люди пишут, что несколько раз чуть не упали в пруд из-за того, что доски оказались не приколочены. Возле самой скульптуры Нептуна досок и вовсе нет - их кто-то просто украл.

"Посмотрите во что превратился парк - именно это место возле забора. Доски спёрли, остальные переломаны, люди ходят, запинаются, любой ребенок может упасть в воду если запнётся. Почему никто за этим не следит?", - написала Елена Дымчук.

Еще одна жительница Кургана Наталья сообщила Накануне.RU, что чуть не получила травму, проходя по деревянному мостику.

"Мы шли с мужем и сыном трех лет, я - беременна. Сын наступил на доску с правой стороны, она оказалась не приколочена, в результате левый край доски резко поднялся вверх и чуть не ударил меня по лицу. Сын испугался и сказал, что больше по этой дорожке ходить не будет. И что теперь делать? Почему у нас курганцы так относятся к благоустройству? Остановки ломают, бьют стекла в них. Доски ломают и крадут, арт-объекты разбивают и портят. А потом мы говорим, что в Кургане нет никакой уличной инфраструктуры. Так вы сами ее разрушаете!", - отметила женщина.

Арендатору ЦПКиО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с деревянным мостом.