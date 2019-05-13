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Общество За рубежом

Умерла звезда сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон

В США скончалась актриса Пегги Липтон – звезда культового сериала "Твин Пикс". Ей было 72 года.

Как сообщает Los Angeles Times, Пегги скончалась от рака в минувшую субботу. Рядом с ней были дочери Кидада и Рашида, рожденные в браке Липтон со знаменитым музыкальным продюсером Куинси Джонсом.

Липтон родилась в Нью-Йорке и в 15 лет начала сниматься в качестве модели. В 19 лет она дебютировала на телевидении в комедийном сериале "Шоу Джона Форсайта". Настоящая популярность к Пегги пришла в конце 60-х, когда она начала сниматься в одной из главных ролей в популярном криминальном сериале "Отряд "Стиляги" ("Mod Squad").  За работу в этом проекте Липтон получила четыре номинации на "Эмми" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионной драме.

После свадьбы с Джонсом актриса посвятила себя семье и редко снималась. В 1989 году пара развелась, и Пегги решила вернуться к актерской карьере. Так она получила роль Нормы Дженнингс в культовом сериале "Твин Пикс". Кстати, Липтон появилась и в продолжении этого шоу, которое вышло в свет в 2017 году.

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Умерла звезда сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон

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Теги: пегги липтон, твин пикс, биография, карьера



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