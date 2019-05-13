13 Мая 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Опять УГМК? Уральские экологи обнаружили загрязнение реки Сосьва

Река Сосьва, протекающая в Свердловской области, подверглась загрязнению. Об этом сообщает ряд телеграмм-каналов уральских экологов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Информация о том, что в Сосьву попадает грязная вода через речки Шегультан, Ольховка и Тамшер, появилась в минувшие выходные, при этом источник загрязнения установить пока не удалось, констатируют экологи.

"Это Шегультан 10 мая 2019 года после впадения отравленных карьером рек Ольховка и Тамшер. На переднем плане – цвета раствора медного купороса, вода, вытекающая из карстовой воронки. Здесь Шегультан после впадения в него Ольховки течет частично под землей, в карстовых полостях, наполняя собой Кальинское месторождение подземных вод, частично – по поверхности. На втором плане бурого оттенка вода – та, что текла по поверхностному руслу. Все это – продукты Ново-Шемурского карьера", – сообщает ТГ-канал "Эко-монитор 66".

загрязненная река Шегультан(2019)|Фото: telegram.org/Эко-монитор 66

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, в ведении которого находится карьер, специалисты компании уже разбираются с ситуацией, официальный комментарий будет предоставлен сегодня в течение рабочего дня.

загрязненная река Сосьва(2019)|Фото: telegram.org/Эко-монитор 66

К настоящему времени стало известно, что сообщение о возможном загрязнении реки Сосьва направлено в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Напомним, что с начала этого года экологическая ситуация на севере Урала находится на контроле Минприроды России.

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Опять УГМК? Уральские экологи обнаружили загрязнение реки Сосьва

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Теги: река Сосьва, загрязнение, экология, УГМК



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