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Общество Челябинская область

На Южном Урале началась реставрация памятника Сталину, найденного на дне пруда

Общественники начали восстанавливать памятник Сталину, который в прошлом году был поднят со дна пруда в Кусе.

Восстановить памятник общественники намерены в течение одного–двух месяцев, а уже летом планируется установить монумент в городе, пишет ИА "Красная весна".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа прошлого года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

Между тем, местные власти полагают, что место памятнику Сталину – в музее.

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На Южном Урале началась реставрация памятника Сталину, найденного на дне пруда

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Теги: памятник Сталину, общественники, монумент, реставрация,



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