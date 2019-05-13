"Спасибо за свободное будущее". В Сургуте к 9 мая установили второй баннер в честь Сталина

В Сургуте активисты установили ко Дню Победы второй поздравительный баннер в честь Иосифа Сталина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Спасибо товарищу Сталину за наше свободное будущее", - гласит текст баннера.

Инициаторы его появления отметили, что "плакатом попытались связать наше великое прошлое и не менее великое будущее, ведь всё в этом мире имеет причинно-следственные связи". Ранее в городе возле одного из домов появился другой баннер с благодарностью Иосифу Сталину за "освобождение евреев Европы от геноцида".

Напомним, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент создали и поставили на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. После его поместили на "ответственное хранение" в управление лесопаркового хозяйства.