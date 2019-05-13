Обострение? Второе нападение собаки на ребенка зафиксировано в Екатеринбурге

Второе подряд нападение собаки на ребенка зафиксировано в Екатеринбурге. Вслед за инцидентом с охотничьей собакой, искусавшей трехлетнего мальчика на детской площадке на Уралмаше, следователи начали проверку по аналогичной ситуации на Елизавете.

Собака напала на 10-летнего мальчика днём 11 мая у дома по улице Елизаветинское шоссе, 24. В результате происшествия ребёнку причинены укушенные раны тела, сообщили в управлении СК по Свердловской области. Выясняются все обстоятельства инцидента, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, а также опросу родственников пострадавшего мальчика и хозяев собаки.

Там также отметили, что по ситуации с нападением собаки на Уралмаше возбуждено дело по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). За совершение данного преступления предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.