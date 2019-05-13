13 Мая 2019
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Севастополь вошел в список регионов с наибольшим запросом на смену губернатора

Наибольший запрос на смену губернаторов - в Севастополе, Архангельской области, Коми, Ингушетии, ЕАО и Ульяновская область. Это показали проведенные в марте для Кремля закрытые социсследования, пишет РБК.

Некоторые из глав регионов, чьи полномочия истекали в нынешнем году и чья работа изучалась, уже отправлены в отставку. Они также вошли в десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей.

Напомним, это Алексей Орлов (Калмыкия, отправлен в отставку 20 марта 2019 года), Александр Бердников (Республика Алтай, отправлен в отставку 20 марта 2019 года), Юрий Берг (Оренбургская область, отправлен в отставку 21 марта 2019 года), Борис Дубровский (Челябинская область, отправлен в отставку 19 марта 2019 года).

Наименьшее желание менять главу региона - у Москвы, Тульской области, Тюменской области, ЯНАО, Пермского края, Чечни.

Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить.

Напомним, недавно Владимир Путин определил 15 критериев для оценки глав российских регионов. Президент России подписал соответствующий указ. Уровень доверия к власти вошел в число KPI, по которым будет оцениваться работа глав субъектов.

Ранее эксперты назвали губернаторов, рейтинг которых в апреле стал меньше и объяснили причины его падения. Отмечалось, среди прочего, что развивается нисходящий тренд и для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (переместился с 41-го на 50-е место). Эксперты отмечают, что причиной стало то, что в ходе выступления с отчетом перед заксобранием Овсянников вступил в открытый конфликт с Алексеем Чалым.

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Севастополь вошел в список регионов с наибольшим запросом на смену губернатора

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Теги: губернаторы, кремль, смена губернаторов



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