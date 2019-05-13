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"Уральские пельмени" возвращаются в КВН

Команда "Уральские пельмени", изначально представлявшая в "Клубе веселых и находчивых" Уральский политехнический институт, возвращается в КВН. Правда, ненадолго.

На своей странице в Instagram участник шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев опубликовал анонс. "Дорогие друзья, свершилось! Мы возвращаемся в КВН. Екатеринбург 3 сентября "Встреча выпускников". Телевизионная съёмка для первого канала".

Также артист разместил ролик с объявлением от главы КВН Александра Маслякова, в котором тот объявляет и других участников встречи: это будут сборная Пятигорска и Сборная Камызякского края (Астраханская область).

"Пожалуй, рекордсмены по ветеранскому стажу – команда КВН "Уральские пельмени", - комментирует Масляков участие уральцев в турнире.

Пока неизвестно, каким составом выйдут на сцену "пельмени". Уже несколько лет продолжается конфликт между основным составом проекта и бывшим участником и директором коллектива Сергеем Нетиевским. В текущем составе команды (выступления которой регулярно показывает канал СТС) много новеньких участников.

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"Уральские пельмени" возвращаются в КВН

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Теги: уральские пельмени, квн, александр масляков, возвращение, екатеринбург



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