13 Мая 2019
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Жители Екатеринбурга беспокоятся за памятник клавиатуре: на него "надвигаются богатые особняки"

Жители Екатеринбурга обеспокоены судьбой памятника клавиатуре.

Как сообщается в группе арт-объекта в соцсети Facebook, памятник оказался под угрозой уничтожения: лестницу снесли совсем, а рядом валяется кусок забора. Также активисты отмечают, что на клавиатуру "буквально надвигаются богатые особняки", а желающие сфотографироваться с ней ходят прямо по клавишам.

разрушенная лестница рядом с памятником клавиатуре в Екатеринбурге(2019)|Фото: facebook.com/Надежда Заостровных

памятник клавиатуре в Екатеринбурге(2019)|Фото: facebook.com/Надежда Заостровных

Екатеринбуржцев призывают поучаствовать в покраске памятника - она состоится сегодня, 13 мая, в 19.00. В идеале предлагается сделать фундамент и облагородить газон.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург, отметив, что в городе много "странных памятников", например, памятники терке, Гене Букину и клавиатуре.

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Жители Екатеринбурга беспокоятся за памятник клавиатуре: на него "надвигаются богатые особняки"

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Теги: памятник клавиатуре, реконструкция, Екатеринбург



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