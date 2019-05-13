Жители Екатеринбурга беспокоятся за памятник клавиатуре: на него "надвигаются богатые особняки"

Жители Екатеринбурга обеспокоены судьбой памятника клавиатуре.

Как сообщается в группе арт-объекта в соцсети Facebook, памятник оказался под угрозой уничтожения: лестницу снесли совсем, а рядом валяется кусок забора. Также активисты отмечают, что на клавиатуру "буквально надвигаются богатые особняки", а желающие сфотографироваться с ней ходят прямо по клавишам.

Екатеринбуржцев призывают поучаствовать в покраске памятника - она состоится сегодня, 13 мая, в 19.00. В идеале предлагается сделать фундамент и облагородить газон.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург, отметив, что в городе много "странных памятников", например, памятники терке, Гене Букину и клавиатуре.