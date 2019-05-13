"Зенит" получил на вечное хранение кубок за победу в чемпионате России

Футбольный клуб "Зенит" накануне получил кубок чемпионов Российской Премьер-лиги (РПЛ), который был передан команде на вечное хранение.

Трофей и золотые медали чемпионата команда с берегов Невы получила после завершения матча 28-го тура против ЦСКА (3:1).

Как сообщает пресс-служба клуба, в церемонии приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент РФС Александр Дюков.

Для клуба из Санкт-Петербурга чемпионский титул стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, врученный кубок перешел клубу на вечное хранение. К новому сезону лига изготовит новый трофей.

Отметим, что подопечные Сергея Семака гарантировали себе чемпионство за три тура до финиша.