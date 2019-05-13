Трамп: Переговоры с Китаем находятся под контролем

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что переговоры с КНР по торговле находятся под контролем.

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Из сообщения в его твиттере следует, что переговоры с Китаем находятся в той точке, где хотят Соединённые Штаты. Американский лидер обвинил Пекин в нарушении договорённостей и попытках пересмотра торговой сделки, а также заявил о намерении получать с Китая десятки миллиардов долларов за счёт пошлин.

ТАСС передаёт, что полученные средства предполагается направить на развитие сельского хозяйства, часть продукции которой планируется раздать голодающим по всему миру.

На фоне 11 раунда торговых переговоров Белый Дом повысил пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 млрд долларов с 10% до 25%.

В Минкоммерции КНР выразили сожаление в связи с этим и пообещали ввести ответные меры.

Возможный срыв переговоров между Пекином и Вашингтоном угрожает началом полномасштабного экономического кризиса.