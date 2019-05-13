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На проект линии Бованенково — Сабетта могут перенаправить около 80 миллиардов

На проект строительства железной дороги Бованенково - Сабетта (Северный широтный ход-2) могут перенаправить около 80 млрд руб. с проекта реконструкции Северной железной дороги, представляющей собой часть работ по созданию Северного широтного хода-1 (СШХ-1), но не входящей в концессионное соглашение, сообщает "Ъ" со ссылкой на план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 г.
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"Переключение части грузопотока с направления Обская - Салехард - Воркута на направление Обская - Бованенково - Сабетта приведет к отсутствию необходимости расшивки узких мест существующей инфраструктуры Северной железной дороги. Это высвободит 80 млрд руб., которые могут быть использованы для строительства Бованенково - Сабетта", - говорится в тексте документа

В РЖД идею о переброске средств не комментируют. Отметим, что ранее начальник департамента инвестиций РЖД Юрий Бакеркин, комментируя проекты Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2, отмечал необходимость "определенной поэтапности": сперва СШХ-1, потом уже линий Бованенково - Сабетта.

Проект СШХ-2 пока официально не стартовал. В 2015 году конкурс на строительство выиграла группа ВИС, но соглашение с ней было заморожено из-за изменения "конфигурации проекта".

Как сообщает издание, со ссылкой на главу "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, по проекту Северный широтный ход-2 пока непонятны параметры и прогнозный грузопоток, поэтому переброска на него каких-либо средств до завершения проекта СШХ-1 и без ясности по планам развития портовых мощностей несет высокие риски перегрузки припортовых станций и основных направлений транспортировки.

Как сообщало Накануне.RU, ветка "Бованенково – Сабетта" соединит единую транспортную систему России с Севморпутем, откроет многим российским предприятиям и регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии.

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На проект линии Бованенково — Сабетта могут перенаправить около 80 миллиардов

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Теги: Бованенково - Сабетта, Северный широтный ход, СШХ, РЖД



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