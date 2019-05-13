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Общество За рубежом

Любовница самого богатого человека в мире требует совместных выходов в свет

Не успел самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос (55) развестись с женой Маккензи, как уже любовница требует изменения своего статуса. Так, ожидается, что в конце мая Джефф и бывшая ведущая новостей Лорен Санчес впервые вместе выйдут в свет как пара.
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Хотя факт любовной связи между этими двумя давно стал достоянием общественности, Лорен, по данным СМИ, хочет официального признания. "Она оказывает большое давление на Безоса, хочет, чтобы их вместе видели на публике", - сообщает источник Page Six. Санчес, по словам инсайдера, не очень довольна тем, что бойфренд прячет ее от общества. Она, мол, и так пожертвовала своей публичностью, отказавшись на время от выходов в свет.

Многие светские обозреватели ожидали, что Безо придет с новой подругой на бал Института костюма в Нью-Йорке, который состоялся в прошлый понедельник. Но миллиардер сиял на мероприятии в одиночестве. Хотя за день до этого Джеффа и Лорен видели вместе в закусочной.

О романе Санчес и Безоса стало известно буквально за несколько дней до того, как миллиардер объявил о разводе. С женой Маккензи он прожил в браке четверть века. На момент огласки Лорен и сама была еще замужем, но вскоре развелась. А еще пикантности этим отношениям придает тот факт, что брат Лорен продал журналистам фотографии и переписку сестры с ее любовником.

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Любовница самого богатого человека в мире требует совместных выходов в свет

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Теги: джефф безос, лорен санчес, развод, любовница, выход в свет, amazon



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