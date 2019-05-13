Прокуратура не дала засекретить судебное дело экс-начальника тюменской ФНС

Прокурор выступил против проведения закрытого судебного разбирательства по делу экс-начальника УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой, пояснив, что такой порядок назначается лишь в определенных случаях, например, по делам с государственной тайной или по половым преступлениям.

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Как передает корреспондент Накануне.RU, сторона защиты Тамары Зыковой настаивала на том, что в деле присутствуют секретные коммерческие сведения ЗАО "Антипинский НПЗ" — счета, их состояние и налоговые декларации.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и отклонил ходатайство стороны защиты.

Напомним, что экс-главе тюменского УФНС грозит до четырёх лет колонии за фиктивный "сбор НДС".