Глава Приморья сообщил, когда косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы"

Косаток и белух, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя, могут выпустить в начале лета, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяк.

По словам главы региона, морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух, сообщает краевая администрация.

Сейчас ожидается финальное решение ученых, когда и каким способом выпускать морских млекопитающих из вольеров. Администрация Приморья окажет необходимое содействие.

Ранее в Минприроды отмечали, что косаток, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, необходимо выпустить до начала июля.

Как сообщал Regnum, от двух до трех миллионов рублей будет стоить освобождение каждой косатки. Животных придется транспортировать в специальных ваннах. Кроме того, команде тренеров нужно будет работать с косатками до самого выпуска животных в океан.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя. Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто.

Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Приморье нет.