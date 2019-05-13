Самый "бедный" член югорского правительства оказался богаче губернатора

Доходы членов правительства Югры в 2018 г. во много раз превысили доходы губернатора автономного округа за тот же период. Декларация опубликована на сайте окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот раз лидером по доходам стал заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Юрий Южаков. Напомним, должность заместителя губернатора он получил в июне 2018 г, оставив пост директора департамента проектного управления. В 2017 г. его доход составлял 6,1 млн руб., в собственности была квартира площадью в 75,2 кв. м. Эту квартиру, как следует из декларации, Южаков продал и с учетом суммы, полученной от продажи квартиры его доход составил 12,4 млн руб., из них 5,3 млн руб. - компенсация за неиспользованный отпуск. Автопарк чиновника по-прежнему состоит из "Тойоты Ленд Крузер Прадо", "Тойота Рав4".

В 2017 г. в пользовании у Южакова была квартира площадью 79,7 кв. м. В 2018 г. супруги Южаковы перебрались в квартиру побольше - 144,6 кв. м. Также жене заместителя губернатора принадлежит квартира площадью 148,5 "квадратов". при этом годовой доход супруги чиновника составляет всего 79,3 тыс. руб.

Доходы первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина выросли с 7,3 млн руб. до 10,6 млн руб. Ему по-прежнему принадлежат две квартиры (73,9 и 154,1 "квадрата") и два же машино-места (11,6 и 16,1 "квадрата"). В пользовании у него и супруги – квартира в 81,2 "квадрата". Супруге заместителя главы региона принадлежит треть квартиры площадью 68,5 кв. м. Автопарк ее состоит из "Хонды CR-V", "БМВ Х4 Х ДРАЙВ 28I". Годовой доход, согласно информации, указанной в декларации, составил всего 25,7 тыс. руб.В пользовании у супругов квартира площадью 81,2 "квадрат".

Замыкает тройку лидеров по доходам первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Его доходы составили 10,5 млн руб. Как указано в декларации, 800 тыс. из этой суммы - доход от продажи земельного участка и дома (733 и 41 кв. м. соответственно). Сейчас в собственности Шипилова квартира 59,9 "квадратов". Владеет он ей совместно с супругой, годовой доход которой составил 13,3 тыс. руб. В пользовании у Шипиловых квартира площадью 230 кв. м. Годовой доход жены госслужащего составил 13,3 тыс. руб. Также ей принадлежит автомобиль Тойота Лексус NX200AWD.

Заместитель губернатора Галина Максимова задекларировала доход 9,6 млн руб., в том числе - 2,6 млн руб. пенсия, и еще 1 млн руб - доход от продажи легкового автомобиля. В 2017 г. чиновница отчитывалась о доходах в сумме 7,3 млн руб. Вместо автомобиля "Мицубиси Аутлендер" госслужащая приобрела автомобиль INFINITI FX37. Пропала в декларации информация о квартире в 91,9 "квадрата", которой она владела вместе с дочерью. В собственности у Максимовой парковочное место площадью 15,1 кв. м., в пользовании - квартира 85,7 кв. м.

Лидер по доходам прошлого года - глава представительства Югры при правительстве и в субъектах РФ Фануза Арсланова, в этот раз занимает лишь пятую строчку в рейтинге. Однако ее годовой доход также возрос - она задекларировала 9,5 млн руб. - в 2017 г. - 9,3 млн руб. В собственности – участок (1 тыс. "квадратов"), жилой дом (194 "квадрата"), квартира (169,4 кв. м), два хозяйственных строения (34 и 63 "квадрата"). Доходы супруга составляют 707 тыс. руб. В его собственности – два участка (2,3 тыс. и 1,9 тыс. "квадратов"), дом (640,7 кв. м), гараж (90 кв. м), гараж-бокс (19 кв. м) и хозяйственное строение (33 кв. м). В автопарке – машина "Фольксваген Туарег" и мотовездеход "ATV-500H", в пользовании у супруга – квартира в 169,4 "квадрата".

Увеличил доходы и заместитель губернатора Алексей Забозлаев. В 2018 г. он задекларировал 8,7 млн руб. (в 2017 г. - 7,1 млн руб.). В индивидуальной собственности квартира 34,6 "квадрата", а также вместе с женой он владеет квартирой 99,8 кв. м. Ездит на "Ауди Q5", в пользовании у супругов жилой дом 221,3 "квадрата". Доходы супруги составили 2,1 млн руб. Также ей принадлежит квартира 72,6 кв. м.

Директор департамента финансов – заместитель губернатора Вера Дюдина получила доход в 8,1 млн руб., для сравнения - в 2017 г. - 6,2 млн руб. Приобрела третью квартиру - площадью 106,9 кв. м. Владеет еще двумя - 66,6 и 127, 1 кв. м., дачным участком в 800 кв. м., подземным гаражом и гаражом. Продала дом в 70 кв.м. Ездит на машине "Хендай IX35" и в пользовании имеет квартиру в 53,9 кв. м. и дачу 84,5 кв. м.

Замглавы региона Всеволод Кольцов получил доход в 8 млн руб., что почти на 3 млн больше, чем в 2017 г. Владеет квартирой в 68 "квадратов" и автостояночным местом в 6,8 кв. м. Ездит на " Тойоте Рав-4" и имеет в пользовании квартиру в 60,3 "квадрата". Супруга заработала 1,3 млн руб., ездит на автомобиле "Форд Фокус".

Самыми "бедными" среди членов правительства стали заместитель губернатора Андрей Зобницев и дректор департамента экономического развития – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Николай Милькис. Их годовой доход оказался меньше 5 млн руб.

Так, Андрей Зобницев отчитался о 4,9 млн руб. Однако он лидер по количеству недвижимого имущества. В индивидуальной собственности у чиновника 14 земельных участков от 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. м., также Зобницеву принадлежат две трети 53 земельных участков площадью от 1,5 тыс. кв. м. до 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, Андрей Зобницев имеет три квартиры 32,4, 48,4 и 85,5 "квадратов". Также ему принадлежит одна треть квартиры площадью 44,1 кв.м. и автомобиль Тойота Лэнд Крузер. В пользовании - квартира 81,4 кв.м.

Супруге Зобницева принадлежит квартира - 42 кв.м. и три земельных участка - два участка 597 квадрата, один - 596 кв. м.

Николай Милькис получил доход в 3,6 млн руб. Ему принадлежит земельный участок 1200 "квадратов", жилой дом 62,2 кв. м., квартира 59,9 кв.м., половина квартиры 55,1 кв.м. В пользовании: два земельных участка 35380 кв.м. и 28420 кв. м. соответственно, а также квартира 81,3 "квадрат". Ездит на автомобиле Тойота Ленд Крузер 200, владеет мотовездеходом и прицепом к легковому авто.

Супруге Милькиса принадлежит квартира 78,7 "квадратов", расположенная в Итальянской Республике (Бранкалеоне).

Отметим, что доходы губернатора Югры Натальи Комаровой составили всего 3,1 млн руб.