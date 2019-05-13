Боец Емельяненко угодил в полицию

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в Москве. Спортсмен оштрафован за то, что якобы распивал алкоголь в общественном месте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Емельяненко был задержан на улице Восточная и доставлен в полицию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на бойца составлен протокол за административное нарушение по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом). Санкция по данной статье предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. руб.

Напомним, недавно Александр Емельяненко разбил себе лицо. Сам он объяснил это тем, что упал с велосипеда. Из-за этого поединок против бразильца Луиса Энрике в Самаре был перенесен.