13 Мая 2019
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Сын Рудковской и Плющенко будет учиться на дому из-за спортивной карьеры

В сети обсуждают заявление, которое, якобы, сделала продюсер Яна Рудковская (44). Жена фигуриста Евгения Плющенко не намерена отдавать младшего сына Александра в школу.

Известные родители растят из шестилетнего Саши фигуриста и "чемпиона". Гном Гномыч (с подачи матери под таким именем ребенок известен в сети) с раннего детства работает в качестве модели, а также занимается спортом. У мальчика очень напряженный график, в который едва ли могла бы вписаться общеобразовательная школа. Поэтому, как сообщает РИА ФАН, его ждет домашнее обучение с лучшими преподавателями.

Накануне Рудковская опубликовала расписание шестилетнего сына. В Instagram она написала от имени Гном Гномыча: "Между тренировками я сплю на раскладушке в маленькой тренерской комнатке между 1 и 2 льдом, а это мой первый тренер Амир меня будит, а я не хочу вставать".

Напомним, методы воспитания Яны Рудковской уже не раз вызывали резонанс в обществе. Например, она говорила в одном из интервью, что может  отправить сына в темную комнату в качестве наказания, а отец мальчика как-то раз пригрозил ребенку ремнем "и чуть-чуть по попе". В блоге самой Яны и на странице ее сына пользователи часто критикуют слишком строгие воспитательные методы Рудковской. Многие также считают, что она не оставляет ребенку выбора и лишает его детства. В ответ продюсер постоянно публикует видео и фото "отдыхающего" мальчика, но и этим не может угодить подписчикам: они пеняют звезде, мол, ребенок редко улыбается и часто говорит на камеру будто по указке.

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Сын Рудковской и Плющенко будет учиться на дому из-за спортивной карьеры

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Теги: александр плющенко, гном гномыч, воспитание, домашнее обучение



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