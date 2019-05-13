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Экономика Тюменская область За рубежом

Суд Лондона заморозил активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро

Высокий суд Лондона заморозил активы Антипинского НПЗ на сумму 225 млн евро по иску VTB Commodities Trading. Решение коснулось самого завода в Тюменской области, нефтепродуктов и запасов нефти, а также средств на счетах в Сбербанке.

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VTB Commodities Trading - дочерняя компания ВТБ, банк является партнером группы по сбыту и торговым операциям. ВТБ выразил озабоченность сообщением АНПЗ о серьезных финансовых трудностях, пишет РБК со ссылкой на комментарий пресс-службы госбанка.

"После смены директоров и управленческой команды завода с конца прошлого года мы стали свидетелями значительного ухудшения системы управления компании, что привело к сбоям в цепочке поставок, в том числе в связи с сомнительными операциями / действиями в сфере сбыта продукции. ВТБ предпринял шаги для сохранения стабильности на рынке. Это будет иметь важное значение для дальнейшей успешной работы завода", - отметили в пресс-службе.

Завод входит в группу компаний "Новый Поток". К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров. Как сообщало Накануне.RU, в августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка".


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Суд Лондона заморозил активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро

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Теги: Антипинский НПЗ, суд Лондона,



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