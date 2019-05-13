Семья Алсу не просила засекретить результаты проверки голосования на шоу "Голос. Дети"

Представитель певицы Алсу опроверг информацию о том, что, якобы, супруг артистки Ян Абрамов потребовал от обладателя прав на шоу "Голос. Дети" засекретить информацию о проверке голосования в финале проекта в России.

Напомним, выборы победителя обернулись скандалом. По итогам зрительского голосования победила 11-летняя Микелла Абрамова, дочь Алсу и предпринимателя Абрамова. В этом усомнились как многие зрители (среди них были и звезды, например, Максим Галкин), так и сам Первый канал, который проводит шоу уже не в первый раз. В итоге руководство телеканала наняло компанию Group-IB, чтобы проверить результаты голосования.

Слухи по поводу расследования появляются почти каждый день. Так, на прошлой неделе неназванный источник Ленты.Ру рассказал на условиях анонимности, что в нескольких регионах было зафиксировано "аномальное голосование". При этом эксперт не назвал имени финалиста, за которого "аномально" голосовали. А в выходные появилась информация о том, что, якобы, Абрамов обратился в голландскую компанию Talpa Media Holdings, владеющую правами на формат "Голос. Дети". Об этом написал телеграмм-канал Baza, по его данным бизнесмен хотел засекретить результаты проверки Group-IB.

И вот теперь стало известно, что представитель Алсу опроверг слух. В официальном заявлении директора певицы Сергея Фадеева сказано, что эта лживая информация была распространена "с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением".

"Данный факт не соответствует действительности. Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами", - заявил представитель Алсу.